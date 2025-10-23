DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -0,6%Nas22.904 +0,7%Bitcoin94.705 +2,1%Euro1,1617 ±0,0%Öl66,00 +2,6%Gold4.140 +1,1%
DAX letztlich leicht in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Nach SAP-Zahlen: DAX schließt Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke ab
Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel

23.10.25 16:46 Uhr
CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) hat nach der vor einigen Tagen gesenkten 2025er-Prognose auch das Gewinnziel für das kommende Jahr gekappt. Im kommenden Jahr werde das bisher avisierte Ziel eines währungsbereinigten operativen Gewinns von mehr als 4,2 Milliarden nicht erreicht, teilte der Continental-Konkurrent (Continental) am Mittwochabend in Clermont Ferrand mit. Aktuell stellt der Konzern lediglich ein Plus im Vergleich zum laufenden Jahr in Aussicht. Konkreter will Michelin dann erst im Februar werden.

Der Konzern hatte erst am 13. Oktober das Gewinnziel wegen eines schwachen Geschäfts im dritten Quartal gesenkt. Demnach wird beim operativen Ergebnis nur noch mit einem Wert zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro und nicht mehr mit mehr als 3,4 Milliarden Euro gerechnet. Der Kurs der Aktie war nach der Gewinnwarnung vor einigen Tagen zunächst kräftig abgesackt, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Am Nachmittag kletterten die Papiere zuletzt um 1,2 Prozent nach oben./zb/he

