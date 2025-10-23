Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
