Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

WKN 850739

ISIN FR0000121261

Symbol MGDDF

Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

08:11 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

08:11 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
05.11.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
24.10.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
23.10.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight Barclays Capital
23.10.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

