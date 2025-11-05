HelloFresh Aktie
Marktkap. 990,49 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8,80 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Quartalszahlen sowie die Barclaycard-Kreditkartendaten für Oktober an. Letztere zeigten eine leicht verbesserte Nachfrage nach Kochboxen im Vergleich zu September und August. Der Negativtrend bei den Fertiggerichten halte aber an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
6,32 €
|Abst. Kursziel*:
26,50%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
6,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,34%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|08:31
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|01.11.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|31.10.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
