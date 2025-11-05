DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 14,28 -0,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.650 -0,8%Euro 1,1512 +0,1%Öl 63,77 +0,4%Gold 4.008 +0,7%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8,80 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Quartalszahlen sowie die Barclaycard-Kreditkartendaten für Oktober an. Letztere zeigten eine leicht verbesserte Nachfrage nach Kochboxen im Vergleich zu September und August. Der Negativtrend bei den Fertiggerichten halte aber an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 22:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

