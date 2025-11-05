Fresenius Aktie
Marktkap. 27,33 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bad Homburger stemmten sich so erfolgreich gegen den Gegenwind, dass sein Optimismus für das vierte Quartal und das Jahr 2026 gestiegen sei, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er liegt für 2025 am oberen Ende der Zielspanne und für 2026 drei Prozent über dem operativen Ergebniskonsens./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,05 €
|Abst. Kursziel*:
12,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
48,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,41%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|08:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
