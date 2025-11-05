DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 14,28 -0,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.650 -0,8%Euro 1,1512 +0,1%Öl 63,77 +0,4%Gold 4.008 +0,7%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 44,28 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

08:41 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post)
41,29 EUR 1,40 EUR 3,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Logistiker habe überzeugende Ergebnisse abgeliefert, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Erfreulich sei, dass die Zielsetzungen unverändert blieben, denn eigentlich sei weithin eine Kürzung des Ausblicks erwartet worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
41,30 €		 Abst. Kursziel*:
1,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
41,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,72%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:46 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform Bernstein Research
28.10.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Dow Jones Ausblick bestätigt DHL-Aktie: Unerwartete Gewinnsteigerung - Margen verbessert DHL-Aktie: Unerwartete Gewinnsteigerung - Margen verbessert
dpa-afx ROUNDUP: DHL bestätigt Jahresziele nach unerwarteter Gewinnsteigerung
dpa-afx DHL steigert operativen Gewinn entgegen der Erwartungen - Jahresziele bestätigt
finanzen.net Ausblick: DHL Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Börse Europa in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag in Grün
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag leichter
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag tiefer
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Katrin Suder, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Tobias Meyer, buy
