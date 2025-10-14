DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.276 -0,2%Top 10 Crypto15,30 -4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.838 -2,8%Euro1,1569 ±-0,0%Öl62,85 -0,9%Gold4.107 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelskonflikt weiter im Blick: DAX vor schwächerem Start -- Asien unsicher - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Continental, Tesla, Fraport, Rio Tinto im Fokus
Top News
Ausblick: Bank of America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Bank of America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Morgan Stanley stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Morgan Stanley stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'

14.10.25 09:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) nach reduzierten Jahreszielen von 43 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Reifenkonzerns sei drastischer als befürchtet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 um deutlich nach unten, geht aber von einer zyklischen Erholung mit erheblichem Gewinnpotenzial über einen Zeitraum von 24 Monaten aus./rob/edh/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

DatumRatingAnalyst
08:36Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:26Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
08:01Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyUBS AG
09.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:26Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
08:01Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyUBS AG
09.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) OutperformBernstein Research
24.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:36Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.04.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
01.07.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderperformJefferies & Company Inc.
29.05.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderperformJefferies & Company Inc.
25.04.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen