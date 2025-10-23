Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Dunkel lichte sich, überschrieb Harry Martin seinen am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Der Ausgang des Jahres sei zwar immer noch ungewiss. Doch er halte es weiterhin für sehr wahrscheinlich, dass der Reifenhersteller am oberen Ende seiner Zielspannen landen werde. Die Kurstreiber seien intakt, und die Belastungsfaktoren des vergangenen Quartals sollten sich als zyklisch und nicht dauerhaft erweisen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
|10:46
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|UBS AG
