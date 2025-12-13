DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -2,7%Nas23.195 -1,7%Bitcoin77.088 +0,2%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.181,6772 CHF 295,3680 CHF 0,41%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.102,2502 EUR 194,0366 EUR 0,25%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.672,4038 GBP 135,4975 GBP 0,20%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.095.947,6901 JPY 28.509,7922 JPY 0,20%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.494,9616 USD 177,8123 USD 0,20%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.486,9208 CHF 30,8786 CHF 1,26%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.656,4524 EUR 28,8336 EUR 1,10%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.331,5599 GBP 24,1180 GBP 1,05%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
485.656,5640 JPY 5.033,4694 JPY 1,05%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.117,8799 USD 32,1362 USD 1,04%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
106,7152 CHF 1,2661 CHF 1,20%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
113,9899 EUR 1,1743 EUR 1,04%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
100,0485 GBP 0,9796 GBP 0,99%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.839,7937 JPY 204,4664 JPY 0,99%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
133,7900 USD 1,3050 USD 0,99%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6255 CHF 0,0256 CHF 1,60%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7363 EUR 0,0246 EUR 1,44%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5239 GBP 0,0209 GBP 1,39%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
317,4331 JPY 4,3501 JPY 1,39%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0379 USD 0,0278 USD 1,38%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
709,1563 CHF 6,9747 CHF 0,99%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
757,4990 EUR 6,2637 EUR 0,83%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
664,8545 GBP 5,1576 GBP 0,78%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
138.487,0888 JPY 1.077,1094 JPY 0,78%
Charts|News

Im Plus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,17 Prozent höher bei 90.474,70 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 90.317,15 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 28,7 Prozent.

Nach 81,95 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um 0,21 Prozent auf 82,13 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.118,24 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.085,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,05 Prozent.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,82 Prozent auf 576,14 US-Dollar, nach 580,92 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ripple-Kurs um 1,40 Prozent auf 2,038 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,010 US-Dollar an der Tafel.

Nach 405,80 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagvormittag um 2,15 Prozent auf 414,51 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,4120 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4092 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2396 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2387 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2738 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,2731 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,66 Prozent auf 888,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 882,21 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1370 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1385 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 133,58 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 132,48 US-Dollar wert.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 2,39 Prozent auf 13,43 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,12 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Chainlink am Samstagvormittag hinzu. Um 1,96 Prozent auf 13,92 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 13,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,69 Prozent auf 1,603 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,561 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

