Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.
Im Plus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,17 Prozent höher bei 90.474,70 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 90.317,15 US-Dollar.
Nach 81,95 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um 0,21 Prozent auf 82,13 US-Dollar gestiegen.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.118,24 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.085,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,05 Prozent.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,82 Prozent auf 576,14 US-Dollar, nach 580,92 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ripple-Kurs um 1,40 Prozent auf 2,038 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,010 US-Dollar an der Tafel.
Nach 405,80 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagvormittag um 2,15 Prozent auf 414,51 US-Dollar gestiegen.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,4120 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4092 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2396 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2387 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2738 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,2731 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,66 Prozent auf 888,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 882,21 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1370 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1385 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 133,58 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 132,48 US-Dollar wert.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 2,39 Prozent auf 13,43 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,12 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gewinnt Chainlink am Samstagvormittag hinzu. Um 1,96 Prozent auf 13,92 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 13,66 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,69 Prozent auf 1,603 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,561 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.net
