DAX im Plus -- Märkte in Fernost schließen uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Advantest, SoftBank, Bayer, VW im Fokus
Kursrally in Tokio: Aktien von SoftBank und Advantest treiben Japans Börsen an Kursrally in Tokio: Aktien von SoftBank und Advantest treiben Japans Börsen an
Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung über Vortageshoch Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung über Vortageshoch
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

WKN 850739

ISIN FR0000121261

UBS AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

09:51 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst David Lesne liegt mit seinen operativen Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 um bis zu 15 Prozent unter dem Konsens. Die Dividende des Reifenherstellers für 2025 scheine sicher, hinter künftigen Aktienrückkäufen stehe aber ein Fragezeichen, schrieb er am Dienstagnachmittag./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

09:51 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
26.11.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
05.11.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
24.10.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

