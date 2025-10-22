Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Mit den vollständigen Jahreszahlen habe der Reifenhersteller weitere Details zur vorab gesenkten Gewinnprognose veröffentlicht und nun auch das Gewinziel für 2026 gekappt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Positiv werte er den beibehaltenen Cashflow-Ausblick und Aktienrückkäufe./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
