DAX24.082 +0,2%Est505.727 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin79.096 +2,1%Euro1,1653 +0,1%Öl63,20 -1,0%Gold4.205 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros. im Fokus
Top News
LendingClub: Der übersehene Fintech-Turnaround mit Banklizenz und Großinvestoren im Rücken LendingClub: Der übersehene Fintech-Turnaround mit Banklizenz und Großinvestoren im Rücken
TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

Sentix-Index für Deutschland sinkt im Dezember

08.12.25 10:29 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Wachstumserwartungen von Investoren für Deutschland sind im Dezember gesunken. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland fiel auf minus 22,7 (November: minus 20,4) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 41,8 (minus 38,3) Punkte nachgab und der Erwartungsindex auf minus 1,3 (minus 0,5) Punkte.

Wer­bung

"Mit minus 41,8 Punkten liegen die Lagewerte wieder so tief wie im Februar 2025. Bei Erwartungswerten von minus 1,3 Punkten ist auch kaum mit einem zeitnahen Aufschwung zu rechnen", schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. "Zwischen den Anlegergruppen herrscht ein großer Dissens. Die Profianleger sind durchaus optimistisch, dass es in den nächsten Monaten zu einer Konjunkturbelebung kommt."

Der Index des Euroraums steigt indessen auf minus 6,2 (minus 7,4) Punkte. Die Lagebeurteilung klettert auf minus 16,5 (minus 17,5) Punkte und der Erwartungsindex auf plus 4,8 (plus 3,3) Punkte.

"Die Eurozone tut sich schwer, die globalen Impulse, die von den Sentix-Umfrageteilnehmern für nahezu alle anderen Regionen und Länder wahrgenommen werden, auch in Euroland wirken zu sehen", erklärte Hübner. "Die Ursache hierfür liegt auch gegen Ende des Jahres 2025 bei der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland. Hier wirken weiter rezessive Kräfte, die auf die ganze Eurozone ausstrahlen."

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 04:30 ET (09:30 GMT)