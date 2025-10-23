DAX 23.775 +0,3%ESt50 5.708 +0,4%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 12,45 +5,0%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.799 +1,6%Euro 1,1661 +0,3%Öl 63,26 +1,4%Gold 4.199 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verhalten freundlich -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Infineon, Novo Nordisk, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Bayer, VW im Fokus
Top News
Neues MSCI-Kriterium setzt Strategy-Aktie unter Druck: CEO Michael Saylor stellt sich entschlossen dagegen Neues MSCI-Kriterium setzt Strategy-Aktie unter Druck: CEO Michael Saylor stellt sich entschlossen dagegen
Astera Labs: Kurscrash trotz NVLink-Fantasie – warum Analysten von einer Fehlreaktion sprechen Astera Labs: Kurscrash trotz NVLink-Fantasie – warum Analysten von einer Fehlreaktion sprechen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850739

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121261

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MGDDF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

11:26 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Im Rahmen der Strategic Decisions Conference von Bernstein habe er die Aktie des französischen Reifenherstellers als "Best Idea" präsentiert, schrieb Harry Martin am Dienstagabend. Michelin sei Marktführer und Innovationsführer in einer Branche, die Konsumgütermargen erziele und mit Multiplikatoren von Automobilzulieferern gehandelt werde. Das Unternehmen stehe kurz vor dem nächsten Margenwachstum, das durch Premium-Schwerpunkt und Restrukturierung vorangetrieben werde. Auch das Potenzial für höhere Cashflows sei beträchtlich, denn die Bilanzverschuldung sei auf einem Tiefstand seit mehr als 20 Jahren./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

11:26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
09:51 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
26.11.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
05.11.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
dpa-afx WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus
Korea Times Lotte launches special hotel packages to celebrate double Michelin Key win
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) zu myNews hinzufügen