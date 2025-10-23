Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Im Rahmen der Strategic Decisions Conference von Bernstein habe er die Aktie des französischen Reifenherstellers als "Best Idea" präsentiert, schrieb Harry Martin am Dienstagabend. Michelin sei Marktführer und Innovationsführer in einer Branche, die Konsumgütermargen erziele und mit Multiplikatoren von Automobilzulieferern gehandelt werde. Das Unternehmen stehe kurz vor dem nächsten Margenwachstum, das durch Premium-Schwerpunkt und Restrukturierung vorangetrieben werde. Auch das Potenzial für höhere Cashflows sei beträchtlich, denn die Bilanzverschuldung sei auf einem Tiefstand seit mehr als 20 Jahren./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|11:26
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|11:26
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|11:26
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|23.04.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.