Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

11:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Im Rahmen der Strategic Decisions Conference von Bernstein habe er die Aktie des französischen Reifenherstellers als "Best Idea" präsentiert, schrieb Harry Martin am Dienstagabend. Michelin sei Marktführer und Innovationsführer in einer Branche, die Konsumgütermargen erziele und mit Multiplikatoren von Automobilzulieferern gehandelt werde. Das Unternehmen stehe kurz vor dem nächsten Margenwachstum, das durch Premium-Schwerpunkt und Restrukturierung vorangetrieben werde. Auch das Potenzial für höhere Cashflows sei beträchtlich, denn die Bilanzverschuldung sei auf einem Tiefstand seit mehr als 20 Jahren./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 05:00 / UTC

