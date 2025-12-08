DAX24.086 +0,2%Est505.729 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin79.096 +2,1%Euro1,1653 +0,1%Öl63,20 -1,0%Gold4.205 +0,2%
Eurozone: Sentix-Konjunkturindex steigt leicht

08.12.25 10:34 Uhr

LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten etwas verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Dezember um 1,2 Punkte auf minus 6,2 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Im Oktober war der Konjunkturindikator noch gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg des Indikators auf minus 6,3 Punkte erwartet.

Trotz des Anstiegs erkennen die Sentix-Experten in den Umfragewerten allenfalls Hinweise auf eine Stabilisierung der Konjunktur in der Eurozone. "Die Ursache hierfür liegt auch gegen Ende des Jahres 2025 bei der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland", heißt es in der Mitteilung. In Deutschland wirken nach Einschätzung von Sentix weiter rezessive Kräfte, die auf die ganze Eurozone ausstrahlen./jkr/jsl/zb