Schwache Geschäfte

Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - Auch Continental-Aktie unter Druck

13.10.25 20:28 Uhr
Prognose-Schock belasett Michelin-Aktie! Jetzt gerät auch Continental-Aktie ins Wanken | finanzen.net

Eine Prognosesenkung von Michelin hat die Papiere des Reifenherstellers am Montagabend belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
56,64 EUR -0,42 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Franzosen nach dem Börsenschluss in Europa mitteilten, soll das operative Ergebnis in diesem Jahr bei 2,6 bis 3 Milliarden Euro liegen statt ursprünglich angepeilt mehr als 3,4 Milliarden.

Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine von Michelin fallen zeitweise um rund 8 Prozent. In Nordamerika sank der Umsatz von Michelin im ersten Geschäftsquartal um annähernd zehn Prozent, hieß es vom Unternehmen.

Die Papiere des Michelin-Konkurrenten Continental gerieten nach der Nachricht ebenfalls unter Druck und gaben auf Tradegate nachbörslich zum XETRA-Schluss zeitweise um mehr als 1 Prozent nach.

/ajx/jha/

NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX)

