Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - Auch Continental-Aktie unter Druck
Eine Prognosesenkung von Michelin hat die Papiere des Reifenherstellers am Montagabend belastet.
Werte in diesem Artikel
Wie die Franzosen nach dem Börsenschluss in Europa mitteilten, soll das operative Ergebnis in diesem Jahr bei 2,6 bis 3 Milliarden Euro liegen statt ursprünglich angepeilt mehr als 3,4 Milliarden.
Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine von Michelin fallen zeitweise um rund 8 Prozent. In Nordamerika sank der Umsatz von Michelin im ersten Geschäftsquartal um annähernd zehn Prozent, hieß es vom Unternehmen.
Die Papiere des Michelin-Konkurrenten Continental gerieten nach der Nachricht ebenfalls unter Druck und gaben auf Tradegate nachbörslich zum XETRA-Schluss zeitweise um mehr als 1 Prozent nach.
/ajx/jha/
NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
