AKTIEN IM FOKUS: Continental weiter erholt - Michelin legt nach Zahlen zu

Continental weiter erholt - Michelin legt nach Zahlen zu

Die Aktien von Continental haben am Tag der Hauptversammlung des Autozulieferers und Reifenherstellers ihre jüngste Erholung ausgebaut. Am Freitag stiegen sie in der Spitze um 2,8 Prozent und standen zuletzt noch knapp ein Prozent im Plus bei 69,36 Euro. Seit dem durch den weltweiten Zollkonflikt ausgelösten Tief Anfang April haben sich die Papiere des DAX-Konzerns damit bereits um rund 25 Prozent erholt.

Auf der Hauptversammlung steht die geplante Aufspaltung des Unternehmens im Fokus. Außerdem hat Conti einen neuen Finanzchef gefunden. Zusätzlich stützten Quartalszahlen von Michelin. Der französische Reifenhersteller hatte nach einem starken Jahresauftakt seine Prognose bestätigt. Die Michelin-Aktien kletterten in Paris 1,5 Prozent höher./niw/mis

