Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsstart

XETRA-Handel im Fokus

Das macht der DAX am Dienstag.

Werte in diesem Artikel

Um 09:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 23.321,67 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,076 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,183 Prozent höher bei 23.387,35 Punkten, nach 23.344,54 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23.389,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23.305,74 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, lag der DAX-Kurs bei 20.641,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2025, erreichte der DAX einen Wert von 21.902,42 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 06.05.2024, bei 18.175,21 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,46 Prozent. 23.476,01 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 18.489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR), Zalando (+ 2,30 Prozent auf 32,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,06 Prozent auf 46,99 EUR), adidas (+ 0,96 Prozent auf 209,40 EUR) und EON SE (+ 0,55 Prozent auf 15,60 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil MTU Aero Engines (-3,34 Prozent auf 312,60 EUR), Siemens Energy (-1,64 Prozent auf 72,14 EUR), Airbus SE (-1,07 Prozent auf 156,64 EUR), Siemens Healthineers (-1,04 Prozent auf 47,48 EUR) und Porsche (-0,62 Prozent auf 45,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 330.045 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310,662 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net