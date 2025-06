Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Freitagvormittag positiv

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 87,12 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 87,12 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 87,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.396 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,52 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 2,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,125 EUR. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 60,63 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,28 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Siemens Energy dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,38 EUR je Siemens Energy-Aktie.

