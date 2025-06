Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag billiger

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 86,48 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 86,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,34 EUR aus. Bei 87,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 369.961 Siemens Energy-Aktien.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,52 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,63 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,96 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

