Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 87,60 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 87,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 87,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,28 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 28.725 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 89,52 EUR. 2,19 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,125 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 60,63 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 9,96 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

