Siemens Energy-Aktie legt zu: Hoffnungen lassen Rekordhoch in Reichweite bleiben

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Verlusten

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Dienstagnachmittag

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Abschlägen

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

Heute im Fokus

Starke Nachfrage nach Switch 2 treibt Nintendo-Aktie auf Rekordhoch. pbb stoppt US-Aktivitäten und plant Zukauf in Deutschland. Continental gibt italienisches Bremsenwerk an Mutares ab. Airbus hebt Dividende an und bestätigt Ausblick. Amazon-CEO rechnet mit sinkendem Personalbedarf aufgrund KI. VW zeigt fahrerlosen E-Bulli - Zulassung ab 2027 angestrebt.