Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 88,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 88,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 89,04 EUR. Bei 87,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 967.587 Stück.

Bei einem Wert von 89,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Mit einem Zuwachs von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 22,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,125 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,63 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie mit positiver Analystenstudie wieder im Aufwind

Siemens Energy-Aktie legt zu: Deutsche Bank hebt Kursziel für Siemens Energy an

Underperform für Siemens Energy-Aktie nach Bernstein Research-Analyse