Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 88,38 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 88,38 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 86,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,80 EUR. Bisher wurden heute 462.660 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,52 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 1,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,04 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,125 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 60,63 EUR angegeben.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 9,96 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

