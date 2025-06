Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 87,68 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,4 Prozent auf 87,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 88,14 EUR. Bei 85,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 901.022 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 89,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,10 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,84 Prozent.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,125 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,96 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

