Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

16.06.25 12:06 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 86,60 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 86,60 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 86,68 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 85,08 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 307.596 Stück gehandelt. Bei 89,52 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 3,37 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 22,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,125 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,63 EUR. Am 08.05.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Underperform für Siemens Energy-Aktie nach Bernstein Research-Analyse Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats Siemens Energy-Aktie etwas tiefer: Bund-Garantie abgelöst

