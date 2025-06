Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Siemens Energy im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 83,08 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 3,1 Prozent auf 83,08 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 82,72 EUR. Bei 83,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 113.848 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 89,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 7,75 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 22,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 276,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,125 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 60,00 EUR.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

