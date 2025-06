Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Siemens Energy

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 84,08 EUR nach.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 84,08 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,72 EUR aus. Bei 83,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 415.758 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,52 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,06 EUR am 06.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,125 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,00 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 08.05.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9,96 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Aktie aus.

