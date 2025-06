Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 84,46 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 84,46 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 82,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,72 EUR. Bisher wurden heute 715.998 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,52 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (22,06 EUR). Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 282,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,125 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,00 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent auf 9,96 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

