Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 88,40 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 88,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 88,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.860 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 89,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 1,27 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 75,05 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,125 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,63 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,28 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.08.2026 werfen.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie mit positiver Analystenstudie wieder im Aufwind

Siemens Energy-Aktie legt zu: Deutsche Bank hebt Kursziel für Siemens Energy an

Underperform für Siemens Energy-Aktie nach Bernstein Research-Analyse