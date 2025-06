GNW-News: Rackspace Technology und Sema4.ai stellen die erste skalierbare KI-Agent-Lösung für Unternehmen vor

GNW-News: Eine Studie von Rackspace zeigt, dass führende Unternehmen im Bereich KI dreimal so schnell wachsen wie ihre Mitbewerber

GNW-News: Rackspace Technology von Dell Technologies mit zwei regionalen Global Alliances Partner of the Year Awards für 2025 ausgezeichnet

GNW-News: Unternehmen verbessern ihre Cyber-Resilienz in der Public Cloud mit Rubrik und Rackspace Technology

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

Heute im Fokus

D-Wave Quantum: Weiterer Analyst sieht kräftiges Aufwärtspotenzial. ProSiebenSat.1 ohne Empfehlung zu PPF-Offerte. Starke Nachfrage nach Switch 2 treibt Nintendo-Aktie auf Rekordhoch. pbb stoppt US-Aktivitäten und plant Zukauf in Deutschland. Continental gibt italienisches Bremsenwerk an Mutares ab. Airbus hebt Dividende an und bestätigt Ausblick.