Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 88,30 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 88,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,84 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 188.062 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 1,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 22,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 75,02 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 60,63 EUR.

Am 08.05.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

