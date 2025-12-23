DAX24.338 +0,2%Est505.751 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -0,8%Nas23.436 ±0,0%Bitcoin74.081 -1,5%Euro1,1775 +0,1%Öl61,89 -0,3%Gold4.446 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street mit Zurückhaltung -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Novo-Nordisk-Aktie mit kräftigem Plus: Wegovy in den USA nun auch als Tablette zugelassen Novo-Nordisk-Aktie mit kräftigem Plus: Wegovy in den USA nun auch als Tablette zugelassen
RTX: Leader-Stock mit strukturellem Rückenwind im Verteidigungssektor. Spanien ordert Patriot-Luft- und Raketenabwehrsysteme für 1,7 Mrd. USD RTX: Leader-Stock mit strukturellem Rückenwind im Verteidigungssektor. Spanien ordert Patriot-Luft- und Raketenabwehrsysteme für 1,7 Mrd. USD
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Aktien New York: Moderate Verluste - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen

23.12.25 16:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor Heiligabend haben die US-Börsen moderat nachgegeben. Konjunkturdaten fielen am Dienstag zwar robust aus, dämpften damit aber auch die Hoffnungen der Anleger auf schnelle weitere Zinssenkungen.

Wer­bung

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,1 Prozent auf 48.330 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 6.875 Punkte nach unten. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 fiel um 0,2 Prozent auf 25.406 Punkte.

An Heiligabend findet in New York ein verkürzter Handel statt. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen geschlossen. Am Freitag läuft das Geschäft wieder wie üblich.

Robuste Konjunkturdaten dämpften etwas die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen. So war die Industrieproduktion im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich. Im dritten Quartal zog das Bruttoinlandsprodukt laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent an.

Wer­bung

"Das Wachstum scheint tatsächlich durch die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und den Boom bei den Investitionen in Künstliche Intelligenz gestützt worden zu sein", schrieb Volkswirt Oliver Allen von Pantheon Macroeconomics. Der Experte sieht jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass sich das Blatt im Schlussquartal gewendet hat, insbesondere beim Konsum. Der schwache Arbeitsmarkt, stagnierende Realeinkommen und das Wegschmelzen der während der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse schienen nun die Haushalte einzuholen./la/he