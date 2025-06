Israel lockert Beschränkungen für Bevölkerung leicht

TEL AVIV (dpa-AFX) - Am sechsten Tag des Krieges zwischen Israel und dem Iran hat das israelische Heimatfrontkommando einige Beschränkungen für die Bevölkerung leicht gelockert. In weiten Teilen des Landes geht die Stufe erhöhter Alarmbereitschaft zur Stufe eingeschränkter Aktivität über, wie Israels Militär mitteilte. Die Lockerung greift am Abend und gilt bis Freitagabend.

Demnach wird es in dem Zeitraum wieder für Israelis erlaubt sein, ihre Arbeitsstätten zu besuchen. Die Voraussetzung ist jedoch, dass ein Schutzraum im Falle eines Raketenalarms rasch erreichbar ist. Versammlungsbeschränkungen bestehen weiterhin, werden jedoch gelockert, so dass Versammlungen von bis 30 Menschen in dem Zeitraum möglich sind.

Verteidigungsminister Israel Katz betonte, den Markt wieder öffnen und die Bevölkerung schrittweise von Einschränkungen befreien zu wollen. Das Heimatfrontkommando gibt jedoch keine grundsätzliche Entwarnung. Die Anweisungen des Militärs zum Schutz der Bevölkerung angesichts der Raketenangriffe aus dem Iran sollten weiter berücksichtigt werden, hieß es./rme/DP/jha