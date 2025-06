Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 87,98 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 87,98 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 88,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 87,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195.302 Siemens Energy-Aktien.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 89,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,06 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,125 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 60,63 EUR.

Am 08.05.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

