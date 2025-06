Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 87,50 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 87,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 87,94 EUR. Mit einem Wert von 86,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 216.318 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,79 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,125 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,63 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,28 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

