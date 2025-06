Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Verlusten

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 86,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 86,88 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 86,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 47.444 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,52 EUR. Gewinne von 3,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,06 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,125 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,63 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,38 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie legt zu: Deutsche Bank belässt Einstufung auf "Buy"

Aktien-Tipp Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Siemens-Aktie in Rot: Siemens vollzieht Börsengang des Energiegeschäfts in Indien