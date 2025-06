Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag fester

Siemens Energy im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 87,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.606.810 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,91 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,125 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,63 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 08.05.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9,96 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.08.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,38 EUR je Aktie.

