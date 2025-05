DAX leichter erwartet -- Chinas Börsen freundlich -- Palantir mit starken Zahlen für Umsatz und Gewinn -- HUGO BOSS, Conti, Redcare, Zalando im Fokus

Neben Trumps Zollpolitik rückt am Dienstag aber auch die Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler in den Mittelpunkt.

Anleger warten weiter auf erste Erfolgsmeldungen bei den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. In New York hatte der Leitindex Dow Jones Industrial seine neuntägige Gewinnstrecke unterbrochen. Auch der Dax hat mittlerweile eine so lange Gewinnserie hinter sich.

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Dienstag zurückhalten.

Die Börsen in Europa geben am Dienstag nach.

Neue Unsicherheiten rund um die US-Handelspolitik sorgten erneut für Zurückhaltung bei den Anlegern. Hintergrund ist eine weitere Eskalation im Zollstreit: US-Präsident Donald Trump kündigte auf der Plattform Truth Social an, das Handelsministerium anzuweisen, einen Einfuhrzoll von 100 Prozent auf im Ausland produzierte Filme zu erheben. Diese Ankündigung belastete im Handel insbesondere die Aktien großer Medienkonzerne und Streaming-Dienste.

Der Dow Jones verlor anfänglich, bevor er sich im Verlauf zeitweise etwas berappeln konnte. Bis Handelsende trübte sich die Stimmung allerdings wieder, sodass letztendlich ein Minus von 0,24 Prozent bei 41.218,83 Punkten an der Kurstafel stehen blieb. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenfalls tiefer und bewegte sich auch weiterhin in der Verlustzone. Er gab bis zum Schluss 0,74 Prozent auf 17.844,24 Einheiten ab.

An den US-Börsen ging es zum Wochenstart bergab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstag in Grün.

In Tokio und Seoul wird auch am Dienstag wegen örtlicher Feiertage nicht gehandelt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am Freitag um 1,04 Prozent zugelegt und bei 36.830,69 Punkten geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite aktuell (07:39 Uhr) um 1,06 Prozent auf 3.313,64 Zähler zulegen.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,80 Prozent auf 22.685,60 Punkte hinzu.

Die Hoffnung wächst, dass es im Zollstreit zwischen den USA und China zu einer Annäherung kommt. Denn Scott Bessent hatte am Montag dem Fernsehsender CNBC geäußert, er rechne mit "substanziellen" Fortschritten in Verhandlungen mit China über ein Handelsabkommen. Daneben stehe man kurz vor dem Abschluss entsprechender Vereinbarungen mit anderen Handelspartnern, so der US-Finanzminister.

