S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Illinois Tool Works Aktionären eine Freude

Illinois Tool Works-Dividendenzahlung

Illinois Tool Works-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Illinois Tool Works-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Illinois Tool Works am 02.05.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 7,01 Prozent. Somit schüttet Illinois Tool Works insgesamt 1,70 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 4,95 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte der Illinois Tool Works-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 242,32 USD. Die Illinois Tool Works-Dividendenrendite für 2024 beträgt 2,29 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 2,07 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Illinois Tool Works via New York 1,17 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -0,237 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Illinois Tool Works-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Illinois Tool Works

Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 5,99 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,47 Prozent steigen.

Grunddaten der Illinois Tool Works-Aktie

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Illinois Tool Works steht aktuell bei 71,201 Mrd. USD. Illinois Tool Works verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,65. 2024 setzte Illinois Tool Works 15,898 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 11,75 USD.

Redaktion finanzen.net