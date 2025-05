US-Börsen aktuell

Bei den wichtigsten US-Aktienindizes wurden am Dienstag weitere Verluste verzeichnet. Anleger schienen wieder mehrheitlich verunsichert zu sein.

Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 0,95 Prozent bei 40.828,57 Punkten.

Beim S&P 500 ging es unterdessen um 0,77 Prozent auf 5.606,84 Punkte nach unten. Auch beim Techwerteindex NASDAQ Composite dominierten die Bären: Er sackte schlussendlich um 0,87 Prozent auf 17.689,66 Zähler ab.

Zollpolitik sorgt weiter für Unsicherheiten

Auch die offenbar wieder gestiegene Unsicherheit in der Zollthematik ließ Anleger bei Aktien vorsichtiger werden. So hat EU-Handelskommissar Maros Sefcovic die Perspektive zusätzlicher US-Importzölle auf neue Güterkategorien als "nicht akzeptabel" bezeichnet. Auch die jüngsten Zollpläne von US-Präsident Donald Trump bei ausländischen Filmproduktionen zeige, dass das Zollthema als solches keineswegs durch sei und immer neue Negativschlagzeilen liefern könne, hieß es im Handel.

Nicht nur stelle dies eine deutliche Verschlechterung des Tonfalls im Handelstreit dar - verglichen mit der relativ positiven Entwicklung der vergangenen Wochen, stelle es auch eine bemerkenswerte Eskalation in der Handelssaga dar, urteilt Pepperstone-Analyst Michael Brown mit Blick auf die Filmbranche. "Der allgemeine Punkt hier ist, dass die Unstimmigkeit und Unsicherheit in Bezug auf Zölle nicht so schnell verschwinden wird."

Fed-Zinsentscheid ante portas

Zudem begann am Dienstag die zweitägige Sitzung der US-Notenbank, der Anleger mit Zurückhaltung begegneten. Alles andere als eine Bestätigung des Zinsniveaus durch die Fed dürfte überraschen. Spannender dürften die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell werden - gerade nach den vehementen Forderungen von Trump nach Zinssenkungen. Bei der US-Handelsbilanz ist das Defizit im März höher als erwartet ausgefallen. Volkswirte sprachen von einem "indirekten Trump-Effekt" durch Vorzieheffekte bei den Importen - die US-Zölle solle das Defizit ja eigentlich reduzieren.

