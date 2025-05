DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen in Grün -- China und USA erzielen "wichtige Übereinstimmungen" -- Microsoft und OpenAI über mögliche Partnerschaft - Börsengang von OpenAI?

Händler rechnen am Montag mit einem freundlichen Auftakt in die neue Handelswoche. Hintergrund sind versöhnlichere Töne im Zollkonflikt zwischen den USA und China. China spricht in diesem Zusammenhang von "wichtigen Übereinstimmungen".

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenschluss uneins.

Der Dow Jones notierte zu Beginn knapp im Plus, drehte im Anschluss jedoch ins Minus und beendete die Sitzung 0,29 Prozent tiefer bei 41.249,38 Punkten.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite war zum Handelsstart ein Plus zu sehen. Im weiteren Verlauf pendelte er zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her, bevor er nahezu unverändert bei 17.928,92 Zählern in den Feierabend ging.

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zollkonflikts verlieh den US-Börsen am Freitag nur zeitweise Rückenwind. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag ein Handelsabkommen mit Großbritannien bekannt gab, richtete sich der Fokus nun verstärkt auf China. Am Wochenende wird US-Finanzminister Scott Bessent in der Schweiz mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng zusammentreffen. "Der Blick der Märkte richtet sich klar auf China", kommentierte Capital Advisors. Die Hälfte der globalen Handelskonflikte sei auf Spannungen mit dem Land zurückzuführen, die andere Hälfte auf Auseinandersetzungen mit dem übrigen Ausland.

Dennoch: Neue Aussagen von Trump konnten die Unsicherheit nicht ganz ausräumen. Auf Truth Social erklärte der Präsident, ein Einfuhrzoll von 80 Prozent auf chinesische Waren sei angemessen. Zwar liegt dieser Satz deutlich unter den derzeit geltenden 145 Prozent, doch als Impuls für neue Markt-Euphorie reicht die Aussicht auf eine derartige Absenkung nicht aus. Laut chinesischen Daten sind die Exporte in die USA im April zudem eingebrochen. Ob Zölle von 80 Prozent den Handel mit den USA wiederbeleben, bleibt fraglich.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken