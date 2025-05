Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Analyse im Blick

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Daimler Truck-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck wegen schwacher April-Zulassungsdaten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Harry Martin vertritt in einer am Montag vorliegenden Studie die Meinung, dass die seit Jahren überdurchschnittlich wachsenden Konsenserwartungen bei Unternehmen aus der Nutzfahrzeugindustrie zurückgesetzt werden müssten. Er geht pessimistischer an die diesjährigen Lkw-Auslieferungen heran.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 12:45 Uhr 5,9 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 18,60 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 911.679 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2025 um 6,7 Prozent. Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren.

