"Feuerkraft" für KI

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat ein neues ambitioniertes Ziel im Halbleiter-Markt.

Werte in diesem Artikel

50 Prozent der modernen High-Tech-Chips sollen in den USA produziert werden. Das solle dem Land die "Feuerkraft" für die Entwicklung künstlicher Intelligenz geben, sagte Handelsminister Howard Lutnick im US-Sender CNBC.

Wer­bung Wer­bung

Der Großteil der Chips wird seit Jahrzehnten in Asien produziert. Die modernsten Halbleiter etwa für Smartphones oder KI-Rechenzentren kommen aus Taiwan vom Auftragsfertiger TSMC. Im Westen ist die Sorge groß, China könnte die Lieferungen kappen. Schon Trumps Vorgänger Joe Biden versuchte deshalb, mehr Produktion in die USA zu bringen. Seine Regierung sagte dafür Subventionen von rund 39 Milliarden Dollar (35 Mrd. Euro) zu, aktuell werden mehrere Werke gebaut. Trump kritisierte die Hilfen als Geldverschwendung und will stattdessen auf Zölle setzen.

Auflagen für den Export von US-Chips

Zugleich kippte Trumps Regierung unter Biden beschlossene Exporthürden für KI-Technologie. Geplant waren Ausfuhrbeschränkungen für viele Länder - damit Chips und Software nicht über Umwege in Länder wie China gelangen. Lutnick kritisierte, damit hätte man Verbündete wie zum Beispiel Polen von moderner US-Technologie abgeschnitten.

Die Trump-Regierung habe einen anderen Ansatz. Chip-Lieferungen sollen demnach erlaubt sein, wenn sie in Rechenzentren US-amerikanischer Betreiber kommen, sagte Lutnick. Als zweite Voraussetzung müsse das Rechenzentrum an eine Cloud-Infrastruktur "von jemandem, dem wir vertrauen", angeschlossen werden.

Wer­bung Wer­bung

So reagieren die Aktien von TSMC, NVIDIA und Intel

An der Börse in Taiwan zeigt sich die TSMC-Aktie derweil unbeeindruckt und gewinnt zeitweise 3,27 Prozent auf 948 Neue Taiwan-Dollar. NVIDIA gab im nachbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag 0,27 Prozent auf 117,05 US-Dollar nach, während Intel-Aktien 0,33 Prozent auf 21,07 US-Dollar zulegten.

/so/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)