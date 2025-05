SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: Mit dieser Dividende können METALL ZUG-Aktionäre rechnen

Dividendentitel

Investoren aufpasst: So hoch fällt die METALL ZUG-Dividende aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Wert METALL ZUG am 09.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 20,00 CHF je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Insgesamt wurde entschieden 9,00 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. So sank die METALL ZUG- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 33,18 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum SIX SX-Schluss notierte das METALL ZUG-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 1.050,00 CHF. Der METALL ZUG-Titel wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem METALL ZUG-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Der METALL ZUG-Anteilsschein verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,77 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1,31 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der METALL ZUG-Kurs via SIX SX um 12,94 Prozent gesunken. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -12,34 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel METALL ZUG

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 7,00 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,67 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie METALL ZUG

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens METALL ZUG steht aktuell bei 472,500 Mio. CHF. Dividenden-Aktie METALL ZUG verfügt über ein KGV von aktuell 9,67. Im Jahr 2024 erzielte METALL ZUG einen Umsatz von 283,420 Mio.CHF sowie ein EPS von 116,87 CHF.

