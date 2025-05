Hang Seng-Titel CLP-Aktie: Über diese Dividende können sich CLP-Aktionäre freuen

Top-Dividende

CLP-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die CLP-Dividendenausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert CLP am 09.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 3,15 HKD je Aktie beschlossen. Damit wurde die CLP-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,61 Prozent aufgestockt. Die Gesamtausschüttung von CLP beläuft sich auf 7,83 Mrd. HKD. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Gesamtausschüttung.

Veränderung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die CLP-Aktie via Frankfurt bei einem Wert von 7,85 EUR. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den CLP-Anteilsschein. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2024 verzeichnet das CLP-Wertpapier eine Dividendenrendite von 4,82 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 4,81 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von CLP-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von CLP via Frankfurt 3,29 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 66,71 Prozent stärker zugenommen als der CLP-Kurs.

Dividendenvorhersage von CLP

Für 2025 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,18 HKD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5,57 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten der CLP-Aktie

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens CLP beläuft sich aktuell auf 171,195 Mrd. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CLP beträgt aktuell 14,05. Im Jahr 2024 erwirtschaftete CLP einen Umsatz von 90,964 Mrd.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 4,65 HKD.

Redaktion finanzen.net