Studienergebnisse

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordsik hat positive Spätstudienergebnisse bei seinem Wachstumshormonmedikament Sogroya in einer wöchentlichen Behandlung bei Kindern mit Wachstumsstörungen berichtet.

Der Pharmariese teilte mit, das Medikament sei wirksamer als das täglich einzunehmende Wachstumshormon Norditropin aus dem eigenen Hause bei Kindern mit Noonan-Syndrom sowie im Vergleich zu niedrigeren Dosen des Wachstumshormons bei Kindern, die zu klein für das Gestationsalter geboren wurden. Sogroya wirkte auch mindestens genauso gut bei Kindern mit idiopathischem Kleinwuchs.

Das Unternehmen erklärte weiter, dass Kinder, die an diesen Krankheiten litten, auch oft mit erheblichen gesundheitlichen Problemen und einer hohen Behandlungsbelastung durch tägliche Injektionen konfrontiert seien. Sogroya sei gut vertragen worden und im Vergleich zu dem einmal täglich verabreichten Wachstumshormon seien keine Sicherheits- oder Verträglichkeitsprobleme festgestellt worden, so Novo Nordisk. Die Ergebnisse einer Unterstudie zum Turner-Syndrom, einer Chromosomenstörung bei Frauen, sollen im Laufe dieses Jahres vorliegen. Das Unternehmen hat Sogroya zur behördlichen Prüfung sowohl in der Europäischen Union als auch in den USA für die Indikationen Noonan-Syndrom, Kinder, die zu klein für das Gestationsalter geboren wurden, und idiopathische Kleinwüchsigkeit eingereicht.

Die Novo Nordisk-Aktie verliert in Kopenhagen zeitweise 4,6 Prozent niedriger bei 423,85 Dänischen Kronen.

