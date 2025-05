Gewinnmitnahmen?

UBS senkt das Kursziel für Novo Nordisk trotz bestätigter Empfehlung. Die Quartalszahlen des Pharma-Riesen fallen gemischt aus und belasten die Aktie. Gewinnmitnahmen verstärken den Abwärtstrend.

Werte in diesem Artikel

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 750 auf 700 Dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies Quartalszahlen des dänischen Pharmakonzerns seien gemischt ausgefallen, schrieb Jo Walton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Die Novo Nordisk-Aktie fällt am Donnerstag nach dem gekürzten Kursziel und vermutlich von Gewinnmitnahmen belastet an der Börse in Kopenhagen zeitweise 2,99 Prozent auf 433,45 Dänische Kronen.

/rob/bek/ajx / ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 19:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

