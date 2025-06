DAX letztlich höher -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- NVIDIA-Rekord beflügelt SK hynix, TSMC & Co. -- Droneshield, Rheinmetall & Co., TUI, Apple im Fokus

Nach dem Rückgang zur Wochenmitte waren am Donnerstag wieder leichte Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt zu sehen. Der DAX näherte sich damit erneut seinem bisherigen Wochenhoch von 23.812 Punkten, das am Dienstag im Zuge der Waffenruhe im Nahostkonflikt erreicht worden war. Inzwischen hat US-Präsident Donald Trump neue Gespräche mit dem Iran für die kommende Woche angekündigt.

Der DAX startete höher und verbuchte weiterhin Gewinne. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 0,64 Prozent bei 23.649,3 Zählern an der Tafel in Frankfurt. Der TecDAX eröffnete die Sitzung ebenfalls stärker und verblieb auf grünem Terrain.

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag im Plus.

An der Wall Street lässt sich am Donnerstag ein festerer Handelstag beobachten.

Der Dow Jones notierte zur Startglocke 0,24 Prozent höher bei 43.084,07 Punkten und hält sich auch anschließend in der Gewinnzone.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegt sich ebenfalls im Plus, nachdem er 0,44 Prozent stärker bei 20.062,19 Einheiten in den Handel eingestiegen ist.

An der Wall Street wird der Nahostkonflikt zunehmend ausgeblendet - stattdessen rückt die US- Geldpolitik wieder stärker in den Fokus. Neue Zinssenkungshoffnungen erhalten Auftrieb durch US-Präsident Donald Trump, der sich unzufrieden mit der vorsichtigen Linie der Federal Reserve zeigt. Laut Insiderberichten erwägt Trump, die Nominierung eines Nachfolgers für Fed-Chef Jerome Powell früher als geplant bekannt zu geben, obwohl dessen Amtszeit noch elf Monate läuft, so Dow Jones Newswires. Ein solcher Schritt könnte den Druck auf Powell erhöhen und die Markterwartungen in Richtung Zinssenkungen lenken.

Gleichzeitig lieferten neue Konjunkturdaten ein gemischtes Bild: Während die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich sank und der Auftragseingang langlebiger Güter im Mai stärker als erwartet zulegte, verharrte der Chicago Fed National Activity Index trotz leichter Erholung im negativen Bereich. Das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal wurde in der dritten Schätzung leicht nach unten revidiert.

