Nikkei 225-Papier Asahi Kasei-Aktie: Über diese Dividende können sich Asahi Kasei-Aktionäre freuen

Dividende im Fokus

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Asahi Kasei-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Asahi Kasei am 25.06.2025 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 38,00 JPY vereinbart. Damit wurde die Asahi Kasei-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,56 Prozent aufgebessert. Die Gesamtausschüttung von Asahi Kasei beziffert sich auf 49,96 Mrd. JPY. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung.

Dividendenrendite im Fokus

Schlussendlich notierte die Asahi Kasei-Aktie am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 999,40 JPY. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Asahi Kasei-Wertpapier. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Asahi Kasei-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Asahi Kasei-Papiers 3,63 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,24 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von Asahi Kasei via TSE 5,32 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -4,30 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Asahi Kasei-Aktienkurs.

Asahi Kasei- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 39,82 JPY aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,98 Prozent anziehen.

Schlüsseldaten der Asahi Kasei-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Asahi Kasei beläuft sich aktuell auf 1,330 Bio. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Asahi Kasei beläuft sich aktuell auf 10,69. Der Umsatz von Asahi Kasei belief sich in 2025 auf 3,037 Bio. JPY. Das EPS summierte sich derweil auf 97,94 JPY.

Redaktion finanzen.net