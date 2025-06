Nikkei 225-Titel IHI-Aktie: Über diese Dividende können sich IHI-Anleger freuen

Qualitätsausschüttung

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt IHI Investoren eine Dividende.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier IHI am 25.06.2025 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 120,00 JPY vereinbart. Das sind 20,00 Prozent mehr als im Vorjahr. Somit vergütet IHI die Aktionäre insgesamt mit 15,16 Mrd. JPY. Damit wurde die IHI-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0,066 Prozent aufgebessert.

Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte der IHI-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 15.190,00 JPY. Der Dividendenabschlag auf den IHI-Anteilsschein erfolgt am 26.06.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem IHI-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Die IHI-Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,16 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 2,44 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von IHI via TSE 310,54 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 310,71 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

IHI-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 142,50 JPY. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,94 Prozent nachlassen.

Schlüsseldaten der IHI-Aktie

IHI ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 2,327 Bio. JPY. Das IHI-KGV beläuft sich aktuell auf 13,86. 2025 setzte IHI 1,627 Bio. JPY um und erwirtschaftete ein EPS von 744,84 JPY.

Redaktion finanzen.net