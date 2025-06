Kursfeuerwerk

Nachdem NVIDIA am Vortag auf ein neues Allzeithoch geklettert ist, schwappte die Rally auch nach Asien über. Anleger griffen bei TSMC, SK hynix & Co. zu.

• NVIDIA erreicht neues Rekordhoch und führt Weltrangliste der Börsenwerte wieder an

• Trotz US-Exportstopps nach China wächst der Umsatz dank ungebremster KI-Nachfrage

• Kursfeuerwerk erfasst Asien: SK hynix, TSMC, Foxconn & Co. ziehen deutlich an



NVIDIA-Aktie mit neuem Rekord

Der US-Chipriese NVIDIA ist am Mittwoch an der NASDAQ mit einem Aufschlag von zeitweise 4,43 Prozent auf 154,45 US-Dollar auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Auch im vorbörslichen Handel am Donnerstag geht es weiter aufwärts: Die Titel gewinnen zeitweise 0,92 Prozent auf 155,73 US-Dollar. Dieser rasante Kurszuwachs katapultierte den KI-Pionier erneut an die Spitze der teuersten Unternehmen - mit einer Marktkapitalisierung von 3,77 Billionen US-Dollar zog der Konzern erneut an Microsoft vorbei und ist wieder wertvollster Börsenriese der Welt.

NVIDIA-Euphorie zieht asiatische Chipwerte mit

Die Rally zog am Donnerstag dann auch asiatische Chipwerte mit: Die Aktien von SK hynix stiegen in Südkorea um 2,45 Prozent auf 293.000 Won, während es für Foxconn-Papiere in Taiwan um 0,62 Prozent nach oben ging auf 163,00 Taiwan-Dollar. Daneben gewannen auch die Anteilsscheine des taiwanesischen Halbleiterproduzenten TSMC an der NYSE am Vortag 1,20 Prozent auf 222,74 US-Dollar. In Tokio kletterte der Automatic Test Equipment-Spezialist Advantest um 5,00 Prozent auf 10.700,00 Yen, die Titel von SoftBank - Großaktionär von Arm - legten um 5,52 Prozent auf 9.830,00 Yen zu.

"Die Erholung der asiatischen Chipaktien spiegelt das Vertrauen in die weitere Expansion der KI-Nachfrage wider", zitiert CNBC Kingsley Jones, Gründungspartner und CIO der Beratungsboutique Jevons Global. "Die Zollängste scheinen nachgelassen zu haben, sodass japanische, südkoreanische und taiwanesische Unternehmen wieder im Fokus stehen", erklärte er gegenüber CNBC. NVIDIA treibe die Stimmung in der Branche maßgeblich.

Auch wenn die USA die Exportregeln weiter verschärfen wollen, sehen Marktteilnehmer NVIDIA und dessen Ökosystem gut aufgestellt: Der Chipgigant dominiere weiter das High-End-GPU-Geschäft, während asiatische Partner von Speichermodulen bis Fertigung profitieren, heißt es weiter - und Anleger setzten darauf, dass der KI-Investitionszyklus gerade erst beginnt.

